«Улов» из автоматных и пистолетных патронов принес домой юный житель Брестского района
Подросток решил исследовать дно водоема с помощью поискового магнита.
Инцидент произошел недалеко от деревни Ямно, что совсем рядом с Брестом. На местный водоем пришла группа друзей-подростков, у одного из них был с собой поисковый магнит. С его помощью ребята поняли, пишет Вечерний Брест, что в водоеме хранятся некие любопытные артефакты, и в итоге «наловили» более 35 патронов к автомату, карабину и пистолету. Обладатель магнита забрал боеприпасы к себе домой и рассказал о находке отцу. А тот сообщил о случившемся в дежурную часть Брестского РОВД. «Улов» изъяли и направили на баллистическую экспертизу в Брестский МРО ГКСЭ.
«Согласно выводам судебного эксперта представленные патроны изготовлены заводским способом, являются боеприпасами к автоматам Калашникова, самозарядного карабина Симонова, пистолетам ПМ и другим образцам нарезного огнестрельного оружия. Патроны пригодны для стрельбы», – рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.
По данному факту Брестским РОВД проводится проверка.
Источник: Дмитрий Шиферштейн
18:08 07/09/2021
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