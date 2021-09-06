Как пишет Еврорадио , в инстаграме поисковика вакансий “Работа в Бобруйске”. 5 сентября появилось объявление:





"Срочно требуются учителя в ГУО Средняя школа №35".





Это та самая школа, на открытии которой 1 сентября присутствовал Александр Лукашенко.





Согласно объявлению, в учреждении образования ждут учителей начальных классов, русского языка и литературы, французского, английского и немецкого языков, преподавателей физики и биологии, учителей музыки и ИЗО.





Исходя из указанного списка возникает закономерный вопрос: а там вообще есть хоть какие-то учителя? Наверное, есть. Во всяком случае, руководители по военно-патриотическому воспитанию (так называемые военруки), в объявлении не значатся.





Еврорадио не нашло контактный номер администрации — школа, по всей видимости, ещё не обзавелась сайтом, а номер директора не знают даже в справочной городских телефонов.





С вопросом, почему в новой школе не хватает учителей, Еврорадио обратились к начальнику управления по образованию Бобруйского горисполкома Елене Лисице. Она отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что не видит удостоверение корреспондента.





— И вообще, насколько проверенная ваша информация? У нас проблем никаких не имеется по сути. Так что на данный момент не отвечу на этот вопрос, — уходит от прямого ответа начальник управления.





Тогда Еврорадио позвонило по указанному в объявлении номеру некой Наталье Михайловне. Спрашиваем у неё, каких ещё учителей не хватает в школе? Но и эта женщина не особо расположена к разговору.





— Мы не даём комментариев. Если вы видите объявление, значит, вы видите, каких учителей не хватает.





Но как будет проходить учебный процесс без преподавателей?





— Мы не даём никаких комментариев.