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Главное построить. Школе, открытой Лукашенко, срочно нужны учителя

В Бобруйской школе №35, в открытии которой 1 сентября принял участие Александр Лукашенко и сделал там много громких заявлений, оказывается, некому работать.

Как пишет Еврорадио, в инстаграме поисковика вакансий “Работа в Бобруйске”. 5 сентября появилось объявление:

"Срочно требуются учителя в ГУО Средняя школа №35".

Это та самая школа, на открытии которой 1 сентября присутствовал Александр Лукашенко.

Согласно объявлению, в учреждении образования ждут учителей начальных классов, русского языка и литературы, французского, английского и немецкого языков, преподавателей физики и биологии, учителей музыки и ИЗО.

Исходя из указанного списка возникает закономерный вопрос: а там вообще есть хоть какие-то учителя? Наверное, есть. Во всяком случае,  руководители по военно-патриотическому воспитанию (так называемые военруки), в объявлении не значатся.

Еврорадио не нашло контактный номер администрации — школа, по всей видимости, ещё не обзавелась сайтом, а номер директора не знают даже в справочной городских телефонов.

С вопросом, почему в новой школе не хватает учителей, Еврорадио обратились к начальнику управления по образованию Бобруйского горисполкома Елене Лисице. Она отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что не видит удостоверение корреспондента.

— И вообще, насколько проверенная ваша информация? У нас проблем никаких не имеется по сути. Так что на данный момент не отвечу на этот вопрос, — уходит от прямого ответа начальник управления.

Тогда Еврорадио позвонило по указанному в объявлении номеру некой Наталье Михайловне. Спрашиваем у неё, каких ещё учителей не хватает в школе? Но и эта женщина не особо расположена к разговору.

— Мы не даём комментариев. Если вы видите объявление, значит, вы видите, каких учителей не хватает.

Но как будет проходить учебный процесс без преподавателей?

— Мы не даём никаких комментариев.
Источник: ej.by
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