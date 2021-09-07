В 2019 году она представляла страну на конкурсе «Миссис Вселенная». А в этом году решила организовать свой конкурс для многодетных мам, пишет Наша нива.









Участвовать в «Красе Беларуси» могут белоруски в возрасте от 25 до 45 лет, замужние и без мужа, с привлекательной внешностью и активной жизненной позицией.





«Смысл этого конкурса в том, чтобы многодетная женщина ассоциировалась с модным, красивым, интеллектуально развитым, престижным образом. А понятие материнство ассоциировалось с осознанным желанием, планированием, рождением и воспитанием детей», — объясняет Александра.





Партнером стала «Белая Русь». Александра уже побывала на встрече с депутатом Геннадием Давыдько.





Кастинги состоялись летом, сам конкурс пройдет в Минске с 11 по 18 сентября.





В интервью «Нашей Ниве» красавица Александра Кирилович ранее рассказывала, что ее первым женихом был экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко. От него Александра родила дочь Собрину — такое имя ей дал отец, в честь СОБРа.





Расстаться с Дмитрием было решением Александры.





«Его бывшая жена не нашла себя в личной жизни и в какой-то момент стала вести борьбу за имущество, манипулировать сыном. Я когда увидела, что мужчина действует по принципу «сын не простит, а дочь простит всегда»… Он любил меня, но не знал что делать. У меня было такое ощущение, что у них с бывшей женой что-то не завершено.





Возможно, он пытался к ней уважительно относиться, а она воспринимала это иначе. Мы жили гражданским браком и за месяц до свадьбы расстались. Его бывшая жена беспокоилась, что мы распишемся и я автоматически буду иметь право на все имущество. А я никогда чужого не использовала — мне чужая энергетика, тем более если она связана с плохими воспоминаниями, не нужна».





Дмитрий и Александра остались в хороших отношениях, он стал крестным отцом ее сыновей.



