Как напоминает БАЖ, она была задержана якобы за неповиновение милиции.





В пятницу после обыска журналистку привезли в Партизанское РУВД Минска, где обвинили в том, Янина якобы отказывалась выходить из служебной машины, размахивала руками и пыталась сбежать.





Выходные журналистка провела в изоляторе, а 6 сентября суд по данному протоколу оштрафовал ее на 95 базовых величин (2755 рублей).





После этого Янину Мельникову освободили.











