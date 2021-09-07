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Журналистке Янине Мельниковой присудили огромный штраф

Редакторке «Зеленого портала» Янине Мельниковой присудили огромный штраф

Как напоминает  БАЖ, она была задержана якобы за неповиновение милиции.

В пятницу после обыска журналистку привезли в Партизанское РУВД Минска, где обвинили в том, Янина якобы отказывалась выходить из служебной машины, размахивала руками и пыталась сбежать.

Выходные журналистка провела в изоляторе, а 6 сентября суд по данному протоколу оштрафовал ее на 95 базовых величин (2755 рублей). 

После этого Янину Мельникову освободили.
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