Журналистке Янине Мельниковой присудили огромный штраф
Редакторке «Зеленого портала» Янине Мельниковой присудили огромный штраф
Как напоминает БАЖ, она была задержана якобы за неповиновение милиции.
В пятницу после обыска журналистку привезли в Партизанское РУВД Минска, где обвинили в том, Янина якобы отказывалась выходить из служебной машины, размахивала руками и пыталась сбежать.
Выходные журналистка провела в изоляторе, а 6 сентября суд по данному протоколу оштрафовал ее на 95 базовых величин (2755 рублей).
После этого Янину Мельникову освободили.
16:21 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение