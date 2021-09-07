Как и чем питаются беларусы?





Главную статью расходов белорусов независимо от размера их материального благосостояния и места проживания составляют траты на питание. Это само по себе говорит о скромных жизненных стандартах в стране, отмечают banki24.by





Например, по данным РИА Рейтинг жители Люксембурга направляли на покупку продуктов питания только 8,4% потребительских расходов. Жители Нидерландов и Великобритании — по 10,6%. Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии — менее 12%. А показатель Беларуси составил 35,8%.





По итогам 2 квартала 2021 года продуктовая корзина в усредненном домашнем хозяйстве выглядела следующим образом: хлеб и хлебопродукты — 7 кг в месяц на человека, молоко и молочные продукты — 26,9 кг, мясо и мясные продукты — 7,3 кг, рыба и рыбопродукты — 1,3 кг, растительное масло, маргарин и другие жиры — 0,9 кг, яйца — 21 штука, картофель — 4,6 кг, овощи и бахчевые — 7,8 кг, фрукты и ягоды — 5,6 кг, сахар и кондитерские изделия — 2,5 кг.





Картинка потребления продуктов питания по Минску несколько отличалась от средней по стране. В столице один человек съедал в месяц 6,2 кг хлеба и хлебопродуктов, 29 кг молока и молочных продуктов, 7,3 кг мяса и мясных продуктов, 1,3 кг рыбы и рыбопродуктов, 0,9 кг растительного масла, маргарина и других жиров, 22 яйца, 3,6 кг картофеля, 8,1 кг овощей и бахчевых, 6,6 кг фруктов и ягод, 2,3 кг сахара и кондитерских изделий.





Потребление различных продуктов в стране отличается также в зависимости от уровня материального благосостояния. Можно разделить домашние хозяйства на 5 равных групп по шкале «бедные — богатые».





Тогда окажется, что потребление хлеба и хлебопродуктов у нижних и верхних 20% варьирует от 6,2 до 7,1 кг на человека (в пользу богатых), молока и молочных продуктов — от 18,4 до 32,2 кг, мяса и мясных продуктов — от 5,5 до 8,6 кг, рыбы и рыбопродуктов — от 0,9 до 1,6 кг, растительного масла, маргарина и других жиров — от 0,8 до 1 кг, яиц — от 17 до 25 штук, картофеля — от 4,2 до 4,8 кг, овощей и бахчевых — от 5,5 до 9,6 кг, фруктов и ягод — от 3,6 до 7,6 кг, сахара и кондитерских изделий — от 2,1 до 2,8 кг.