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СМИ: директор брестской школы умер после педсовета

В телеграмме появилась информация о том, что директор брестской школы №26 Петр Герасимук покончил с собой после педсовета 6 сентября.

Еврорадио подтвердили смерть директора в школьной приемной, однако на вопрос, был ли это суицид, ответили: "Вы еще что-то хотели спросить?".

- Он был отличным директором. Доброй души человек, понимавший детей, родителей и педагогов. Благородный, - рассказывает о Петре Герасимуке заместитель директора по учебной работе школы №26 Анифа Кувалдина.


Спрашиваем, есть ли предположения, как могла произойти трагедия?

- Нет никаких предположений. Для меня это очень трудно, извините, не могу говорить, - резюмирует заместитель директора школы.

По факту смерти проводится проверка.

Открытой информации о Петре Герасимуке практически нет, но есть сообщение о том, что он входил в избирательную комиссию на выборах 2020 года на участке №42 в Бресте.
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