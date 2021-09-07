Еврорадио подтвердили смерть директора в школьной приемной, однако на вопрос, был ли это суицид, ответили: "Вы еще что-то хотели спросить?".





- Он был отличным директором. Доброй души человек, понимавший детей, родителей и педагогов. Благородный, - рассказывает о Петре Герасимуке заместитель директора по учебной работе школы №26 Анифа Кувалдина.









Спрашиваем, есть ли предположения, как могла произойти трагедия?





- Нет никаких предположений. Для меня это очень трудно, извините, не могу говорить, - резюмирует заместитель директора школы.





По факту смерти проводится проверка.





Открытой информации о Петре Герасимуке практически нет, но есть сообщение о том, что он входил в избирательную комиссию на выборах 2020 года на участке №42 в Бресте.