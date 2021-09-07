СМИ: директор брестской школы умер после педсовета
В телеграмме появилась информация о том, что директор брестской школы №26 Петр Герасимук покончил с собой после педсовета 6 сентября.
Еврорадио подтвердили смерть директора в школьной приемной, однако на вопрос, был ли это суицид, ответили: "Вы еще что-то хотели спросить?".
- Он был отличным директором. Доброй души человек, понимавший детей, родителей и педагогов. Благородный, - рассказывает о Петре Герасимуке заместитель директора по учебной работе школы №26 Анифа Кувалдина.
Спрашиваем, есть ли предположения, как могла произойти трагедия?
- Нет никаких предположений. Для меня это очень трудно, извините, не могу говорить, - резюмирует заместитель директора школы.
По факту смерти проводится проверка.
Открытой информации о Петре Герасимуке практически нет, но есть сообщение о том, что он входил в избирательную комиссию на выборах 2020 года на участке №42 в Бресте.
15:08 07/09/2021
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