Его обвиняют в том, что он, якобы, создал телеграмм-чат "Обсуждаем опасный Брест"», где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, передает Вясна





До этого Кухарчика арестовали на 15 суток за "распространение экстремистских материалов" - таковым оказался беларуский орнамент, который силовики объявили "свастикой".



