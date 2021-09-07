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На главреда "Виртуального Бреста" Андрея Кухарчика завели уголовное дело

На главреда "Виртуального Бреста" Андрея Кухарчика завели уголовное дело за "оскорбление в сети"

Его обвиняют в том, что он, якобы, создал телеграмм-чат "Обсуждаем опасный Брест"», где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, передает Вясна

До этого Кухарчика арестовали на 15 суток за "распространение экстремистских материалов" - таковым оказался беларуский орнамент, который силовики объявили "свастикой".
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