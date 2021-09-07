На главреда "Виртуального Бреста" Андрея Кухарчика завели уголовное дело
На главреда "Виртуального Бреста" Андрея Кухарчика завели уголовное дело за "оскорбление в сети"
Его обвиняют в том, что он, якобы, создал телеграмм-чат "Обсуждаем опасный Брест"», где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, передает Вясна
До этого Кухарчика арестовали на 15 суток за "распространение экстремистских материалов" - таковым оказался беларуский орнамент, который силовики объявили "свастикой".
14:07 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение