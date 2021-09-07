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Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ

Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД из-за пожизненного запрета на въезд в Россию

Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД России с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы. 

30 августа МВД приняло решение о «нежелательности» пребывания Мирзализаде в России. В сообщении ведомства говорилось, что комик «неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство». 

МВД утверждало, что Мирзализаде в публичном выступлении «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Поэтому «его нахождение» в России «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». 

Высказывания комика МВД посчитало «недопустимыми» и направленными на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». 

Поводом для такого решения стал монолог Мирзализаде в шоу «Разгоны», где он высмеивал ксенофобию. Он рассказывал, как сложно снять квартиру в Москве людям с «неславянской» внешностью. 

Наомним, Идрак Мирзализаде имеет беларуское гражданство.
Источник: tvrain.ru
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