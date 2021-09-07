От девальвации беларуский рубль остановило лишь падение российского
На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник белорусский рубль девальвировался к доллару и евро уже второй раз подряд, но валютная корзина подешевела на 0,03% благодаря падению российского рубля.
С начала месяца все валюты подорожали к белорусскому рублю, а стоимость корзины валют выросла на 0,69%.
Курс доллара подрос ещё на 0,0023 BYN до 2,5179 BYN/USD.
С начала месяца торги прошли уже пять раз. Доллар подорожал на четырёх из них и оказался на максимуме за 19 дней.
Курс евро вырос уже шестой раз подряд. Сегодня он поднялся ещё на 0,0067 BYN до максимума за 2,9894 BYN/EUR — максимума за 53 дня.
Стоимость евро за последние шесть торговых сессий подскочила на 0,0307 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0079 BYN до 3,4400 BYN/100 RUB до минимума за 6 дней.
Рубль РФ дешевеет уже третий день. Его потери за это время составили 0,0131 BYN, а до этого он находился на максимуме почти за месяц.
Московская биржа
Российский рубль на торгах валютной биржи в Москве дешевеет к доллару и евро. Этому способствуют действия российского Минфина, который с сегодняшнего дня увеличил объём покупок валюты в ФНБ.
Согласно планам в третьем квартале будет куплено валюты почти в 2 раза больше, чем во втором.
Официальный курс доллара на завтра вырос на 24 копейки до 73,1909 RUB/USD.
Официальный курс евро на завтра поднялся на 32 копейки до 86,8922 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:51 07/09/2021
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