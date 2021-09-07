С начала месяца все валюты подорожали к белорусскому рублю, а стоимость корзины валют выросла на 0,69%.





Курс доллара подрос ещё на 0,0023 BYN до 2,5179 BYN/USD.





С начала месяца торги прошли уже пять раз. Доллар подорожал на четырёх из них и оказался на максимуме за 19 дней.





Курс евро вырос уже шестой раз подряд. Сегодня он поднялся ещё на 0,0067 BYN до максимума за 2,9894 BYN/EUR — максимума за 53 дня.





Стоимость евро за последние шесть торговых сессий подскочила на 0,0307 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0079 BYN до 3,4400 BYN/100 RUB до минимума за 6 дней.





Рубль РФ дешевеет уже третий день. Его потери за это время составили 0,0131 BYN, а до этого он находился на максимуме почти за месяц.









Московская биржа

Российский рубль на торгах валютной биржи в Москве дешевеет к доллару и евро. Этому способствуют действия российского Минфина, который с сегодняшнего дня увеличил объём покупок валюты в ФНБ.





Согласно планам в третьем квартале будет куплено валюты почти в 2 раза больше, чем во втором.





Официальный курс доллара на завтра вырос на 24 копейки до 73,1909 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра поднялся на 32 копейки до 86,8922 RUB/EUR.







