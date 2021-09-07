



Об этом сообщила «Радыё Рацыя» его жена Ольга.





"На самом деле со стороны конкретно администрации тюрьмы были только скорее просьбы. Конечно, он отказывается подписывать что-то такое. Более того, ему не в чем сознаваться.





Я знаю, что до него также дошло письмо Воскресенского, который предложил написать это признательное письмо, но, конечно, Денис на него не ответил", — рассказала Ольга.



