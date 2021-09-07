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Журналист Денис Ивашин отказался от предложения Воскресенского

Журналист Денис Ивашин отказался подписывать покаянное письмо


Об этом сообщила «Радыё Рацыя» его жена Ольга.

"На самом деле со стороны конкретно администрации тюрьмы были только скорее просьбы. Конечно, он отказывается подписывать что-то такое. Более того, ему не в чем сознаваться. 

Я знаю, что до него также дошло письмо Воскресенского, который предложил написать это признательное письмо, но, конечно, Денис на него не ответил", — рассказала Ольга.
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