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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Официально: доступ к сайту media-polesye.by ограничен по решению прокуратуры

Прокуратура Брестской области выявила нарушения сетевым изданием media-polesye.by закона о СМИ.

Якобы в ряде публикаций, размещенных на сайте, были фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал "экстремистскими материалами", а также гиперссылки на них.

"Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры.

Доступ к идентификатору сетевого издания ограничен с запретом восстанавливать его до истечения шести месяцев.
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