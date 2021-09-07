Якобы в ряде публикаций, размещенных на сайте, были фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал "экстремистскими материалами", а также гиперссылки на них.





"Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры.





Доступ к идентификатору сетевого издания ограничен с запретом восстанавливать его до истечения шести месяцев.



