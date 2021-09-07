Официально: доступ к сайту media-polesye.by ограничен по решению прокуратуры
Прокуратура Брестской области выявила нарушения сетевым изданием media-polesye.by закона о СМИ.
Якобы в ряде публикаций, размещенных на сайте, были фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал "экстремистскими материалами", а также гиперссылки на них.
"Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры.
Доступ к идентификатору сетевого издания ограничен с запретом восстанавливать его до истечения шести месяцев.
12:25 07/09/2021
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