



Синоптики рассказали, что лето 2021 года было одним из самых жарких в истории (но не самым), а осадки немного превысили норму.





Средняя по стране температура воздуха за лето составила +20,0°С. Это на 2,6°С выше климатической нормы, сообщили в Белгидромете.





«Лето 2021 года заняло 2-е место за 141 год гидрометеорологических наблюдений по температуре. Оно уступило только лету 2010 года», — отметили синоптики.





Июнь и июль стали рекордными по температуре. Август же был близким к норме.





Всего за лето синоптики насчитали от 36 до 66 жарких дней (с температурой +25°С и выше) при норме 22-48 дней и от 7 до 32 очень жарких дней (с температурой +30°С и выше) при норме 1-6 таких дней.





Максимальную температуру воздуха — +37,1°С — зарегистрировали 23 июня на метеостанции Октябрь. Минимальную (+1,0°С) – 1 июня на станции Минск и 25 августа на станции Езерище.





Июнь

Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь составила +19,9°С — это выше климатической нормы на 3,5°С. На станциях Борисов и Василевичи обновлены июньские рекорды максимальной температуры воздуха, отмеченные в 1901 году, а на станции Пинск превышен рекорд, отмеченный в июне 1885 года.





Июль

В июле средняя по Беларуси температура воздуха составила +22,5°С. Это выше нормы на 4,1°С. В первой-второй декадах июля отмечался период с аномально жаркой погодой (волна тепла). Тогда температура воздуха днем находилась преимущественно в пределах +30 +34°С, а в отдельные сутки местами превышала 35-ти градусную отметку, достигнув критерия опасного явления.





Максимальная за июль температура воздуха (+35,5°С) отмечена на станции Могилев 12 июля и на станции Лельчицы 17 июля. Минимальное значение температуры (+6,8°С) отмечено на станциях Езерище и Лынтупы 22 июля.





Август

В августе средняя по стране температура воздуха составила +17,5°С, что выше климатической нормы на 0,2°С.





Максимальное значение температуры воздуха за месяц отмечено на станции Брагин 17 августа и составило +34,3ºС. Минимальное значение температуры (+1,0°С) отмечено на станции Езерище 25 августа.





Осадки

За лето 2021 года в среднем по Беларуси выпало 241 мм осадков, что составляет 104% климатической нормы летнего сезона.





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Наибольшее за сезон количество осадков выпало в Брестской области – 306 мм или 137% климатической нормы. Меньше всего осадков выпало в Могилевской области – 175 мм или 77% климатической нормы.





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В июне и июле в среднем по стране отмечался существенный недобор осадков: в июне выпало 55 мм осадков, что составило 67% климатической нормы, в июле – 66 мм или 78% климатической нормы. В августе наблюдался избыток увлажнения – в среднем по территории страны за месяц выпало 121 мм осадков или 180% климатической нормы.