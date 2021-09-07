Литовские ведомства решили выслать из страны одного нелегального мигранта, мотивируя такое решение тем, что он представляет угрозу безопасности страны и может быть связан с террористическими организациями, сообщает delfi.lt





"Мы получили информацию, что этот человек может представлять угрозу безопасности страны и общественному порядку. Поэтому было принято решение выслать его из Литвы и запретить ему въезд в наши страну", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.





Она не стала подробно комментировать, какую угрозу представляет этот человек.





Вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сказал TV3 , что "возможно" у этого человека есть связи с террористическими организациями.





По его словам, этот человек сейчас находится в Литве, а Ирак должен сотрудничать в деле его возвращения на родину. "Вопрос отъезда этого человека - вопрос времени", – сказал Абрамавичюс.





Напомним, что в этом году незаконно границу Литвы из Беларуси перешло больше 4100 мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в гибридной атаке. В Литве в связи с миграционным кризисом объявлена чрезвычайная ситуация.