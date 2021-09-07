Комсомолке " удалось поговорить с Андреем и узнать его историю





Андрею Купреенко было 22, когда он уехал из Беларуси в Москву на заработки и пропал без вести. С тех пор прошло 14 лет. 4 сентября 2021 года активист российского движения «Альтернатива» Max Vaganov сообщил в Твиттере, что Андрей нашелся - мужчина находился в рабстве на территории Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии.





«Сегодня его освободили из рабства. Поедет домой спустя почти 15 лет».





Историю освобождения из рабства 6 сентября опровергло МВД Беларуси. По сообщению телеграм-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси», в 2007 году по заявлению матери Андрей Купреенко действительно был объявлен в розыск как без вести пропавший. А спустя 11 лет нашелся.





- В 2018 году он попал в поле зрения полицейских Кабардино-Балкарии и тогда же подал заявление о прекращении розыска, - написал официальный телеграм-канал МВД. - Также в своем письменном обращении белорус сообщил, что в его отношении не совершались какие-либо противоправные действия.





На основании этого обращения уголовное дело по факту исчезновения белоруса закрыли. А в 2019 году, по информации МВД, Андрей Купреенко находился в Беларуси и получил новый паспорт в связи с утерей старого. С тех пор заявлений о пропаже мужчины в органы внутренних дел не поступало.





Кого же нашли и освободили из рабства активисты «Альтернативы», если пропавший без вести Купреенко три года как нашелся?





- На самом деле это длинная и запутанная история, - рассказал «Комсомолке» сам Андрей Купреенко. - Я действительно приезжал два года назад в Беларусь за паспортом, но вынужден был вернуться в Кабардино-Балкарию, иначе мне мог светить реальный срок, а не условный. И я считаю, что, можно сказать, был в рабстве все эти годы, потому что ничего не получал за свою работу, за редким исключением.





Благодаря этой ориентировке на сайте движения "Альтернатива" Андрей узнал, что его ищут.





«Я только сейчас узнал, что можно обратиться в посольство»

Злоключения Андрея начались еще в детстве - он был старшим из пяти детей в семье, где мать лишили родительских прав. Детей определили в разные детские дома. Андрея отправили сперва в Петриков, потом в Житковичи. После окончания школы он вернулся в дом матери в деревне Холодники Калинковичского района.





- Пожил там какое-то время, а потом мне подсказали, что в Москве на стройке можно неплохо заработать, - рассказывает он. - Приехал в Москву, поработал год, заплатили нормально. Пошли с друзьями отметить, посидели, выпили. Друзья домой ушли, а ко мне две девчонки подсаживаются. Одна начинает рассказывать про Кавказ, типа, там лето все время, там хорошо. А вторая спрашивает: «А ты что пьешь? Водку?» Пошла, взяла водки, я выпил и стал замечать, что в сон клонит.





Проснулся Андрей в Дагестане. Без денег и без документов.





- Водитель, который меня вез, говорит: «Тебя на кирпичный завод продали. Это обычная ситуация у них, за человека дают примерно 8 тысяч (российских рублей. - Авт.)». То есть меня продали, как барана. Приехали. Я к хозяину подошел, ситуацию объяснил. Тот сказал, чтоб я не переживал, документы через неделю привезут, все будет в порядке. Я неделю подождал и понял, что нет, ничего не будет в порядке. Отпросился в туалет, вышел за территорию и сбежал через лесополосу.





- А почему не уехали домой?





- У меня же паспорта не было. Это я только недавно узнал, что есть посольство, можно туда обратиться, если с паспортом проблема.





«Надеюсь, мать жива»

В следующие несколько месяцев Андрей хватался за любую работу, которую предлагали - одному дагестанцу помогал по домашнему хозяйству, у другого работал в рыбхозе, у третьего пас скот. А денег не платили.





- Решил, что надо уходить. Вышел на трассу, «КаМАЗ» остановил подвезти, сел, водитель говорит: «У меня в Чечне родня есть, им помочь надо, они заплатят». Завез меня туда, я месяца два поработал, скот пас. Не заплатили. На военном полигоне познакомился с ребятами, они меня вывезли оттуда, попал в Ставропольский край.





Там в одном месте два месяца проработал - не заплатили. Попал к казакам, один атаман озеро держал, я у него работал месяца полтора - охранял, рыбу кормил. Потом четыре месяца на ферме проработал. Поначалу платили, а потом начали: то денег нету, то подожди.





В Кабардино-Балкарии парень оказался, купившись на очередные обещания заработать.





- Один из Кабарды приехал на отдых в Ставрополье, говорит, если хочешь - можем тебя к себе забрать. Я согласился. У одного месяц поработал, баранов и коров пас. После к другому попал, хотел уйти - не отпускает. Попытался бежать - поймали. На первый раз предупредили, а когда вторично сбежал, то по шапке получил. Три или четыре раза пытался бежать, но бесполезно. В итоге четыре года отработал.





Однажды у Андрея все-таки получилось заработать - после очередного переезда он попал к хозяевам, которые платили.





- Надо было пасти баранов. Зимой 10 тысяч рублей платили, летом - 15 тысяч. Я год отработал, оделся, обулся, телефон купил. А в один день с пастухами напились, поехали на лошадях кататься, участковый поймал, стал интересоваться, чья лошадь.





Я сказал, что хозяйская. Он хозяину позвонил, тот приехал, ему сказали написать на меня заявление. Отвезли меня в СИЗО в Нальчик, там следователь говорит: «В соседнем селе теленка украли, на себя возьми, тебе ничего не будет, максимум два или три года дадут».





Суд вынес решение о двух годах лишения свободы условно. Плюс обязательство сделать паспорт, стать на учет в миграционной службе и в течение двух лет каждый месяц отмечаться по месту регистрации.





- Вот тогда я и приезжал в Беларусь за паспортом, - поясняет собеседник. - Получил и вернулся в Кабарду, чтобы отбыть условный срок. 1 ноября прошлого года срок вышел. Я решил двигаться в сторону Минеральных вод. По дороге два пацана на машине остановились, вызвались подвезти. Рассказали, что у них ферма есть, можно заработать. Я согласился, полгода проработал, но денег не увидел.





А потом случайно увидел в интернете, что меня ищут. Там был телефон, я позвонил, мне объяснили, что делать. Я подобрал момент, вышел на трассу, на попутке добрался до Минвод, там меня встретил волонтер и посадил на автобус до Москвы. Сейчас я еще в Москве, жду, когда сделают документы, у меня ведь и новый паспорт отобрали. Как только будут готовы документы, поеду домой, к матери.





- Вы давно ее видели? Она жива?





- Надеюсь. Мы не виделись 14 лет.