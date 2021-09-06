Соответствующий указ был подписан после того, как Степанов опубликовал видео, в котором призвал высокопоставленных служителей РПЦ задекларировать свои доходы — но в епархии заявляют, что решение было принято еще до публикации видео из-за поведения священника, несовместимого с саном, сообщает Медуза





Видео 31-летнего Степанова было выложено на его канале «Pope Roman» 4 сентября. В пятиминутном ролике священник рассказал, что прихожане много раз задавали ему вопросы о том, почему тот или иной служитель церкви «ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту, дорогие часы».





По словам священника, раньше в таких ситуациях он всегда старался «подобрать слова и заболтать ситуацию», но впредь он «не может позволить себе это делать, потому что взял добродетель искренности».





Священник выразил уверенность, что если высокопоставленные служители РПЦ — начиная от патриарха Кирилла — и их ближайшие родственники будут декларировать свои доходы и имущество, это снимет неудобные вопросы.









6 сентября, через два дня после выхода видео, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил Степанова в служении, сославшись на его поведение, несовместимое с саном.





В указе Савватий рассказал, что от Степанова из-за его поведения была вынуждена уйти жена, а сам он употреблял наркотики и «блудно сожительствовал с другой женщиной» — митрополит отметил, что об этом священник сам рассказывал в соцсетях.





По словам митрополита, Степанов, вступая в сан, утаил большую часть подробностей своей жизни, сообщив лишь о том, что успешно избавился от наркотической зависимости — и просил дать ему шанс «оказывать пасторскую помощь страдающим от аналогичного недуга».





Однако, заявил Савватий, с течением времени стало ясно, что Степанов предпочел «спасительному пути покаяния стремление к публичной популярности» и стал намеренно привлекать к себе внимание с целью увеличения числа подписчиков в соцсетях.





Савватий потребовал от Степанова уйти псаломщиком в монастырь до решения церковного суда по его делу и рекомендовал не реже раза в неделю исповедоваться и причащаться. В случае неповиновения митрополит пригрозил священнику «скорым и неизбежным» лишением сана.





Изданию «Подъем» в епархии заявили, что решение о запрете в служении было принято еще 2 сентября, то есть до публикации видео Степанова — и выразили мнение, что священник опубликовал резонансное обращение именно потому, что уже знал, что его запретят в служении.





Сам Степанов не отрицает, что действительно совершал все те поступки, о которых говорится в указе митрополита, однако утверждает, что ничего из этого не скрывал.





«Когда я пришел в церковь, рассказал об этом владыке, покаялся, понес епитимью — искупил свой грех. Сейчас получается, что меня отстранили за то, за что я уже понес наказание. Это противоречит церковному праву», — заявил он телеканалу RTVi.





Священник заявил, что придет на заседание церковного суда, однако выразил уверенность в его предвзятости. По его словам, он в любом случае не вернется к служению и будет искать себе работу. «И еще, у меня теперь есть замечательная возможность жениться и нарожать много детей», — сказал Степанов.