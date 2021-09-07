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COVID-19 снова атакует

COVID-19 снова атакует Полесье. В больницах перепрофилируют отделения.

В Пинске и соседних с ним районах отмечен рост заражения коронавирусной инфекцией. В Пинской центральной больнице увеличено число отделений, где размещают пациентов с подтверждённым диагнозом либо подозрением на него. 

В первых числах сентября к уже существующим так называемым «грязным зонам» (пульмонология, хирургия, кардиология, лор-отделение и другие) присоединилось нейрохирургическое отделение. Помимо жителей Пинска и Пинского района сюда на лечение также доставляют пациентов из Лунинецкого и Дрогичинского районов. 

Прекращено отправление в Пинск на стационарное лечение больных с коронавирусной инфекцией со Столинского района. Для круглосуточного наблюдения за ними перепрофилированы два отделения в Столинской центральной районной больнице.
Источник: media-polesye.by
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