COVID-19 снова атакует

В Пинске и соседних с ним районах отмечен рост заражения коронавирусной инфекцией. В Пинской центральной больнице увеличено число отделений, где размещают пациентов с подтверждённым диагнозом либо подозрением на него.





В первых числах сентября к уже существующим так называемым «грязным зонам» (пульмонология, хирургия, кардиология, лор-отделение и другие) присоединилось нейрохирургическое отделение. Помимо жителей Пинска и Пинского района сюда на лечение также доставляют пациентов из Лунинецкого и Дрогичинского районов.





Прекращено отправление в Пинск на стационарное лечение больных с коронавирусной инфекцией со Столинского района. Для круглосуточного наблюдения за ними перепрофилированы два отделения в Столинской центральной районной больнице.







