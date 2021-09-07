Гражданину России Егору Дудникову продлили срок содержания под стражей
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Содержание под стражей Дудникову продлили еще на два месяца, то есть до начала ноября", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по делу россиянина назначены ряд экспертиз.
Дудникову 20 лет. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Егор Дудников приехал в Беларусь минувшей осенью. По образованию он повар, но в Минске подрабатывал тем, что озвучивал видеопродукцию. Парня задержали 4 мая, когда он шел из магазина. Убежать он не смог.
"Я сразу понял, "что к чему": работал ГУБОП, не жалея рук, — били ногами и руками при задержании. Кричали: "Мразь, добегался?" У меня все в глазах потемнело", — рассказывал позднее через адвоката Егор Дудников.
По его словам, под давлением он согласился наговорить на камеру ОНТ, что был был администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси". В августе белорусский суд признал эту организацию террористической.
Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием. По ее словам, у сына "просто не было другого выхода".
Правозащитники признали Егора Дудникова политзаключенным, пишет Еврорадио.
09:49 07/09/2021
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