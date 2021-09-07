"Содержание под стражей Дудникову продлили еще на два месяца, то есть до начала ноября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по делу россиянина назначены ряд экспертиз.

Дудникову 20 лет. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.









Егор Дудников приехал в Беларусь минувшей осенью. По образованию он повар, но в Минске подрабатывал тем, что озвучивал видеопродукцию. Парня задержали 4 мая, когда он шел из магазина. Убежать он не смог.

"Я сразу понял, "что к чему": работал ГУБОП, не жалея рук, — били ногами и руками при задержании. Кричали: "Мразь, добегался?" У меня все в глазах потемнело", — рассказывал позднее через адвоката Егор Дудников.





По его словам, под давлением он согласился наговорить на камеру ОНТ, что был был администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси". В августе белорусский суд признал эту организацию террористической.

Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием. По ее словам, у сына "просто не было другого выхода".





Правозащитники признали Егора Дудникова политзаключенным, пишет Еврорадио.



