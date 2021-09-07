



В этот день мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, в гараже он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось.





В это время подозреваемый позвонил в правоохранительные органы, сообщил о произошедшем и приехал на свою дачу, где через некоторое время его задержали правоохранители.





Подозреваемый является охотником и имеет разрешение на хранение охотничьего оружия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



