+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Если на стене висит ружье, оно должно выстрелить? В Чашникском районе произошло убийство

4 сентября в милицию позвонил 48-летний житель Минска, который сообщил о том, что убил человека в Чашникском районе.


В этот день мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, в гараже он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось.

В это время подозреваемый позвонил в правоохранительные органы, сообщил о произошедшем и приехал на свою дачу, где через некоторое время его задержали правоохранители.

Подозреваемый является охотником и имеет разрешение на хранение охотничьего оружия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Наша Нива
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]