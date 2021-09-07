











Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Отмечается, что 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний". Он вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Мужчина заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике.





Издание также сообщает, что ранее во Вьетнаме еще двух человек приговорили к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям.





Напомним, что Вьетнам получил 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса, пожертвованных правительством США.