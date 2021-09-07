Представили на автосалоне в Мюнхене.

Машина способна менять размер колеи, что делает ее более компактной и способной уместиться даже на небольшом парковочном месте.





Автомобиль имеет два места, которые расположены одно за другим, при этом в режиме "парковки" габаритная ширина машины не превышает одного метра, пишет портал Tarantas News. По замыслу разработчиков, подобный механизм должен сэкономить до 75% парковочного места, так как на стандартном пространстве можно уместить до четырех City Transformer.





Для уверенного движения на больших скоростях колею City Transformer можно увеличить до 1,4 метра за счет подвижных колес. В то же время колесная база остается прежней и составляет 1,8 метра при общей длине транспортного средства в 2,5 метра. Электрокар оснащен двумя электродвигателями, мощность каждого из которых составляет 7,5 кВт. Он может разгоняться до 50 км в час за 5 секунд при максимальной скорости 90 км в час. Запас хода от одной зарядки составляет 180 км.





"Складной" электромобиль оценивается экспертами в 12,5 тысяч евро за версию в базовой комплектации. Когда планируется начать поставки City Transformer, не уточняется.





Источник: profile.ru



