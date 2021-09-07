Комплектовать соединения и воинские части белорусской армии будут с 25 октября по 5 ноября. В связи с переносом сроков призыва изменится и дата проведения военной присяги в армейских коллективах. В этом году она состоится 20 ноября.

А вот отправка молодых людей на срочную военную службу во внутренние войска МВД, части Государственного пограничного комитета и КГБ пройдет в привычные сроки — с 15 по 30 ноября.

В Минске на срочную военную службу в ходе осеннего призыва планируют призвать около 1 700 человек, еще 22 отправятся на службу в резерве. Местом службы столичных жителей в основном станут воинские части Минского гарнизона.





— Согласно решению Мингорисполкома от 12 августа 2021 г. № 2382 «Об организации призыва граждан», определены основной и резервный составы Минской городской призывной комиссии, — рассказал заместитель начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата г. Минска подполковник Денис Иваненко. — Возглавляет городскую комиссию заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. В состав комиссии входят также представители военного комиссариата г. Минска, ГУВД Мингорисполкома и комитета по здравоохранению Мингорисполкома. В эти дни в районных военных комиссариатах полным ходом ведутся медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, изучение морально-деловых качеств молодых людей, которые признаны годными по состоянию здоровья к несению воинской службы. В осенний призыв 115 парней отправятся в армейские ряды, будучи уже подготовленными специалистами. Так, в учебном центре ДОСААФ водительскую категорию «B» получат 80 парней, еще 35 проходят переподготовку с категории «B» на «C». Для последующей службы в войсках связи специальность радиотелеграфиста осваивает 21 юноша.





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Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве и проживающие на территории Минска, лично не получившие персональную повестку, обязаны в период с 1 сентября по 30 ноября 2021 г. самостоятельно прибыть в военный комиссариат по месту жительства для прохождения мероприятий призыва.



