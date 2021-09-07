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Сотрудников культцентра «Корпус» наказали сутками за неповиновение милиционерам

В суде Советского района Минска состоялись суды над задержанными 2 сентября сотрудниками культцентра «Корпус».

 На директора Александра Богданова, сценографа Максима Крука и организатора культурных мероприятий Елизавету Невмержицкую в Советском РУВД составили протоколы за неповиновение сотрудникам милиции, пишут правозащитники.


Их дела начали рассматривать 3 сентября, но суд отправил их на доработку. В итоге сегодня Александра Богданова и Максима Крука арестовали на 10 суток, а Елизавету Невмержицкую — на 8 суток, пишет НН.
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