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Бельмондо: «Мне сообщили, что в Беларуси была снята комедия "Украсть Бельмондо"»

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Бельмондо приезжал в Россию незадолго до смерти.

Кадр из фильма

По его словам, Бельмондо был замечательным артистом мирового масштаба. «Незадолго до кончины, уже тяжело больным, парализованным, он посетил Россию, потому что его предки, оказывается, из Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни". Самое интересное, что он сказал: я решил познакомиться с тобой, зная тебя как актера не потому, что мы коллеги, а потому что мне сообщили, что в Беларуси был снята комедия "Украсть Бельмондо"», — поделился артист.
lenta.ru
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