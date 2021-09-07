Кадр из фильма





По его словам, Бельмондо был замечательным артистом мирового масштаба. «Незадолго до кончины, уже тяжело больным, парализованным, он посетил Россию, потому что его предки, оказывается, из Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни". Самое интересное, что он сказал: я решил познакомиться с тобой, зная тебя как актера не потому, что мы коллеги, а потому что мне сообщили, что в Беларуси был снята комедия "Украсть Бельмондо"», — поделился артист.



