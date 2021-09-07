Пока известно, что в квартире журналиста прошел обыск. После этого с ним провели беседу в здании ГУБОПиК.





Вечером стало известно, что Масловский задержан, его статус пока неизвестен.





На прошлой неделе обыск прошел в квартире, которую ранее снимал главный редактор "Трибуны" Максим Березинский, а также у еще одного сотрудника сайта, пише т Еврорадио.



