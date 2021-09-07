Задержан экс-журналист сайта Tribuna.com Андрей Масловский
В Минске задержали бывшего журналиста сайта Tribuna.com Андрея Масловского. Об этом редакция издания сообщает в соцсетях.
Дмитрий Масловский / "Трибуна"
Пока известно, что в квартире журналиста прошел обыск. После этого с ним провели беседу в здании ГУБОПиК.
Вечером стало известно, что Масловский задержан, его статус пока неизвестен.
На прошлой неделе обыск прошел в квартире, которую ранее снимал главный редактор "Трибуны" Максим Березинский, а также у еще одного сотрудника сайта, пишет Еврорадио.
08:09 07/09/2021
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