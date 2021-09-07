"Решением Мингорисполкома утверждена комиссия по наименованию и переименованию улиц и площадей города. В настоящее время ее представители и минчане внесли 77 предложений", - заявил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель в эфире программы "Говорит и показывает Минск" на "Радио-Минск". Его слова приводит агентство "Минск-Новости".





Брель отметил, что горожане предлагают присвоить некоторым улицам имена митрополита Филарета, Жореса Алферова, Захария Корнеева и других. "Эти варианты уже рассмотрены комиссией. Планируется, что в будущем новые улицы будут названы в честь этих выдающихся людей", — сказал он.





В то же время он обратил внимание на то, что в настоящее время в меньшей степени идет речь о переименовании улиц в белорусской столице, нежели раньше. Минск продолжает расширяться, и новые имена присваиваются новым улицам. Согласно официальной статистике Мингорисполкома, в 2016 году в столице появилось пять новых улиц, в 2018-м — две, в 2021-м — семь.





Брель отметил, что на рассмотрение в Минский городской Совет депутатов подготовлен проект, который будут обсуждать во время осенней сессии. Тогда же станут известны названия трех улиц во Фрунзенском районе и других. Предложенные варианты он разглашать не стал.





"Иногда минчане вносят предложения назвать новые улицы по виду деятельности, например Физкультурная, Часовая, или именами своих родственников", — рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома.



