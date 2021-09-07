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Имени Филарета, Жореса Алферова и Захария Корнеева. Какие новые улицы появятся в Минске?

В 2021 г. в Минске появятся семь новых улиц, а некоторые из старых получат новые имена, сообщили в Мингорисполкоме.

"Решением Мингорисполкома утверждена комиссия по наименованию и переименованию улиц и площадей города. В настоящее время ее представители и минчане внесли 77 предложений", - заявил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель в эфире программы "Говорит и показывает Минск" на "Радио-Минск". Его слова приводит агентство "Минск-Новости".

Брель отметил, что горожане предлагают присвоить некоторым улицам имена митрополита Филарета, Жореса Алферова, Захария Корнеева и других. "Эти варианты уже рассмотрены комиссией. Планируется, что в будущем новые улицы будут названы в честь этих выдающихся людей", — сказал он.

В то же время он обратил внимание на то, что в настоящее время в меньшей степени идет речь о переименовании улиц в белорусской столице, нежели раньше. Минск продолжает расширяться, и новые имена присваиваются новым улицам. Согласно официальной статистике Мингорисполкома, в 2016 году в столице появилось пять новых улиц, в 2018-м — две, в 2021-м — семь.

Брель отметил, что на рассмотрение в Минский городской Совет депутатов подготовлен проект, который будут обсуждать во время осенней сессии. Тогда же станут известны названия трех улиц во Фрунзенском районе и других. Предложенные варианты он разглашать не стал.

"Иногда минчане вносят предложения назвать новые улицы по виду деятельности, например Физкультурная, Часовая, или именами своих родственников", — рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома.
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