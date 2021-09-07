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В Индии вспышка смертоносного вируса Нипах

В изоляции в больнице находятся 38 человек. Повышенные меры безопасности были введены в районе, где обнаружили заболевшего мальчика, а также в трех соседних районах.

В индийском штате Керала у 11 человек выявлены симптомы заражения вирусом Нипах. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила министр здравоохранения в регионе Вина Джордж в эфире телеканала NDTV.

По словам чиновницы, днем ранее в штате от Нипаха умер 12-летний мальчик. Медики установили и проверили на наличие инфекции 251 человека, с которыми контактировал ребенок.

"В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", - уточнила Джордж.

В результате повышенные меры безопасности были введены в районе Кожикоде, где был обнаружен заболевший мальчик, а также в трех соседних районах. Кроме того, власти региона инициировали усиление эпидемиологического надзора и проведение более интенсивного отслеживания контактов заболевших.

Вирус Нипах является одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний. От него нет вакцин, 70% заболевших умирают. Впервые зарегистрирован в 1999 году в Малайзии. Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому. Природные переносчики вируса - летучие лисицы, которые питаются фруктами.

Напомним, в декабре прошлого года в Индии от Нипаха скончался человек, еще около полусотни оказались в больницах. Вскоре во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности пандемии из-за этого вируса, пишет korrespondent.net
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