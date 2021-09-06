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Убийцу из Бобруйска разыскивали 24 года

Оказалось, мужчина все это время скрывался в Казахстане. На днях обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.


Убийство с особой жестокостью было совершено в 1996 году. 10 и 11 апреля у хозяина квартиры гостило двое приятелей. В какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт. В ходе него одного из гостей стали избивать. Всего жертве нанесли не менее 30 ударов руками, ногами и шваброй по различным частям тела. Один удар ножом пришелся в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После убийства хозяин квартиры решил скрыть следы преступления и избавиться от трупа, пишет Mogilev.online. Вместе с иными лицами он вывез тело в лесной массив в Минском районе и сжег тело.

Одного из фигурантов дела удалось задержать. Он был осужден и уже отбыл наказание. А бобруйчанин скрылся. Его местонахождение удалось установить лишь недавно. 68-летнего мужчину задержали в Казахстане.

На днях суд Минского городского суда приговорил бобруйчанина к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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