Власти не успели напечатать учебник по истории Беларуси / pixabay.com​









Во всяком случае, ученики сразу нескольких учреждений подтвердили Еврорадио, что учебников нет. Причём этот учебник нельзя добыть и в "электронке" — в отличии от других пособий, публикуемых для свободного использования.





Выпускники школ сдают экзамен в том числе и по истории Беларуси. Как готовиться к экзаменам и усваивать программу — вопрос.