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Учебники по истории Беларуси не успели напечатать к учебному году

Одиннадцатиклассники начали учебный год без учебников по истории Беларуси.

Власти не успели напечатать учебник по истории Беларуси / pixabay.com​


Во всяком случае, ученики сразу нескольких учреждений подтвердили Еврорадио, что учебников нет. Причём этот учебник нельзя добыть и в "электронке" — в отличии от других пособий, публикуемых для свободного использования.

Выпускники школ сдают экзамен в том числе и по истории Беларуси. Как готовиться к экзаменам и усваивать программу — вопрос.
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