



Об этой истории накануне сообщили СМИ. Говорилось, что Андрей Купреенко исчез 14 лет назад, недавно был освобожден из рабства и теперь возвращается домой, передает Еврорадио. Сообщалось также, что Купреенко держали все это время в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.





По информации пресс-службы МВД, Андрей Купреенко был в розыске с 2007-го по 2018 год. Потом его местонахождение было обнаружено. Тогда же белорус якобы подал письменное заявление, что против него не совершались противоправные действия.





Также в МВД утверждают, будто в 2019-м мужчина был на родине и делал новый паспорт.