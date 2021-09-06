МВД опровергает сведения о 14-летнем рабстве белоруса в России
МВД Беларуси выступает с опровержением сведений об освобождении белоруса из рабства в России, которое длилось 14 лет.
Об этой истории накануне сообщили СМИ. Говорилось, что Андрей Купреенко исчез 14 лет назад, недавно был освобожден из рабства и теперь возвращается домой, передает Еврорадио. Сообщалось также, что Купреенко держали все это время в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.
По информации пресс-службы МВД, Андрей Купреенко был в розыске с 2007-го по 2018 год. Потом его местонахождение было обнаружено. Тогда же белорус якобы подал письменное заявление, что против него не совершались противоправные действия.
Также в МВД утверждают, будто в 2019-м мужчина был на родине и делал новый паспорт.
21:01 06/09/2021
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