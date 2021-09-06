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Мужчину, которого подозревали в убийстве 22-летнего парня под Слуцком, нашли мертвым

Вероятно, он застрелился из собственного ружья.


Тело подозреваемого в убийстве 22-летнего парня из Лядно нашли в районе деревни Подлесье в понедельник, 6 сентября. Его около обеда обнаружил мужчина и позвонил в милицию. Тело, когда его нашёл случчанин, находилось рядом с автомобилем в лесополосе в полукилометре от дороги. Вероятно, подозреваемый застрелился из собственного охотничьего ружья, сообщает Nashaniva.com со ссылкой на «Інфа-Кур'ер».

Напомним, в воскресенье в деревне Лядно убили 22-летнего парня. Как сообщалось ранее, он встречался с девушкой, чем-то ее обидел. На защиту девушки стал ее брат. Встретив парня после работы, решил «поговорить». Не известно, что происходило во время этого «разговора», но молодого человека убили — ударили больше десяти раз ножом.

После этого мужчина сел в автомобиль и уехал.
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