+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

От рвоты до судорог: грибами в Беларуси отравились 13 человек

Половина случаев отравления грибами зарегистрирована в августе 2021 года, а больше всего пришлось на Брестскую область.


В Беларуси в этом сезоне зарегистрировано 12 случаев отравления грибами, об этом говорится на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Всего пострадавших – 13, в том числе двое детей, пишет Sputnik. Больше всего эпизодов в Брестской области – шесть. В Минске зарегистрировано три случая, в Гомельской области – два, в Гродненской – один. Половина случаев отравления грибами пришлась на август 2021 года.

Специалисты напомнили, что отравиться можно не только ядовитыми дарами леса, но и так называемыми условно съедобными. К этому может привести неправильное приготовление.

Причиной недомогания могут стать и съедобные грибы, если, например, съесть их сырыми, недоваренными или после долгого хранения.

Как подчеркнули специалисты, у отравления грибами характерные признаки: проблемы могут возникнуть через 3-12 часов после употребления. Следствием становится резкая боль в животе, рвота, диарея, слабость, головная боль. Затем могут появится судороги и галлюцинации.

В прошлом году сообщалось о 36 случаях отравлений грибами и 43 пострадавших. В их числе значились семь детей от года до 11 лет. 8 человек стали жертвами поедания грибов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]