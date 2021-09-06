



В Беларуси в этом сезоне зарегистрировано 12 случаев отравления грибами, об этом говорится на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Всего пострадавших – 13, в том числе двое детей, пишет Sputnik. Больше всего эпизодов в Брестской области – шесть. В Минске зарегистрировано три случая, в Гомельской области – два, в Гродненской – один. Половина случаев отравления грибами пришлась на август 2021 года.





Специалисты напомнили, что отравиться можно не только ядовитыми дарами леса, но и так называемыми условно съедобными. К этому может привести неправильное приготовление.





Причиной недомогания могут стать и съедобные грибы, если, например, съесть их сырыми, недоваренными или после долгого хранения.





Как подчеркнули специалисты, у отравления грибами характерные признаки: проблемы могут возникнуть через 3-12 часов после употребления. Следствием становится резкая боль в животе, рвота, диарея, слабость, головная боль. Затем могут появится судороги и галлюцинации.





В прошлом году сообщалось о 36 случаях отравлений грибами и 43 пострадавших. В их числе значились семь детей от года до 11 лет. 8 человек стали жертвами поедания грибов.



