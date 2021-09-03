Вот такой паучок. Фото читателя.





В последнее время бобруйчане в социальных сетях размещают фото пауков и пишут, что этим летом настоящее их нашествие, особенно на Минской, Крылова, Комбинатской, а больше всего на «новом мосту». Что это за паук такой и действительно ли в Бобруйске настоящее их нашествие? Ответить на эти вопросы мы попросили энтомолога Олега Прищепчика, кандидата биологических наук, доцента, заведующего лабораторией наземных беспозвоночных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам:





– На фотографии паук Larinioides sericatus или Лариниоидес шелковый. Ещё одно название этого вида – паук-мост. Такое название он получил не случайно: на мосту очень благоприятные условия для его обитания: конструкции мостов служат паукам как удобные места для плетения ловчих сетей. Основная кормовая база в их рационе – имаго комаров (взрослая стадия развития насекомых), а комаров в этом году действительно много в связи с благоприятными для них климатическими условиями.





Получается, пишет Вечерний Бобруйск, что для пауков данного вида в этом году много еды. Потому их особи достигают больших размеров, у самок формируется большое количество яиц. Отродившаяся молодь паучков тоже обеспечена большим и доступным количеством пищи. На мостах много укромных мест для того, чтобы спрятаться от врагов и неблагоприятных погодных условий. Все это причины того, что популяция процветает!





А еще один наш читатель прислал фото такого необычного паучка, которого сфотографировал в городском парке. «Это что за странное существо? Не опасно ли оно?» – интересуется читатель.





А этого паучка сфотографировал наш читатель в городском парке.





– На втором фото полосатый паук Argiope bruennichi, – комментирует энтомолог.– Вид назван в честь Мортена Тране Брюнниха – зоолога и минералога из Дании. Народное название этого вида – паук-оса, оно дано за полосатую желто-черную окраску брюшка у самок, сходную с расцветкой ос. Впервые вид появился в Беларуси на Гомельщине в начале девяностых годов. По сельскохозяйственным полям и мелиоративным каналам он достаточно быстро распространился на север и в настоящее время встречается и на юге Скандинавии. Самки этих пауков достигают размера от одного до двух сантиметров, тогда как самцы имеют более скромные размеры: от 0,5 до 0,8 см. Кожу человека могут прокусить только крупные самки. Место укуса немного опухает и зудит. Но особой опасности они не представляют. Боль быстро проходит.