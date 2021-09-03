



Осенью 2019 года 29-летний житель Барановичского района продал в рассрочку свой BMW ранее незнакомому 23-летнему молодому человеку. Они договорились, пишет intex-press.by, что покупатель выплатит 900 долларов частями. Вскоре парень попросил отсрочку, а после отказался выплачивать долг.





Вечером 28 июня продавец машины с двумя знакомыми (27 и 28 лет) приехали на автомобиле в Барановичский район к дому, где проживал должник. Потребовали вернуть долг. Поскольку денег у молодого человека не было, он согласился написать расписку и сел в автомобиль приехавших людей. В это время продавцу машины позвонил 45-летний знакомый, посоветовал привезти должника к нему домой, в Ляховичский район, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск».

По дороге покупатель пытался звонить родственникам и знакомым и просил занять у них денег, но все безрезультатно. Когда приехали на место, 29-летний и 45-летний мужчины стали требовать деньги, избивать должника руками и деревянной скалкой. Для убедительности один из них демонстрировал топор. Потерпевший получил легкие травмы. Наверное, поэтому он и не обращался в милицию. За него это сделал знакомый, у которого тот недавно просил денег.





Известно, что 45-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, его 29-летний товарищ ранее не привлекался. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 384 УК («Принуждение к выполнению долговых обязательств, совершенное группой лиц»). Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.