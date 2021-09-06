Виноват солнечный ветер: магнитная буря накроет Землю на этой неделе
Мощная магнитная буря обрушится на Землю уже в начале этой недели, она станет первой самой интенсивной осени 2021 года.
Эксперты американского агентства NASA считают, что сентябрьская магнитная буря станет отголоском августовского пика солнечной активности. Именно он вызвал самую мощную на Земле магнитную бурю за последние несколько лет.
Начало первой в этом сентябре сильной магнитной бури ожидается уже 6 сентября, она продлиться день-два, после чего солнечная активность немного снизится.
По данным ученых, бурю вызовет солнечный ветер, который "возмутил магнитные поля ближайших к Земле планет".
Они также предупредили, что сентябрь будет насыщен "атмосферными событиями", вызванными солнечной активностью.
Всплески магнитных бурь ожидаются во время всего месяца – 10, 11, 13, 16 и 23 сентября. Кроме того, в третьей декаде сентября жители Земли должны быть готовы к еще одной мощной магнитной буре.
Что рекомендуют медики
Медики советуют метеозависимым людям во время магнитных бурь в первую очередь сохранять спокойствие.
"Главное – не паниковать, ведь недомогание во время солнечной активности могут почувствовать и совершенно здоровые люди. Легкое головокружение, повышение или понижение артериального давления на несколько пунктов, что бывает в такие периоды, вовсе не повод для паники", – заявили Sputnik в пятницу специалисты.
При этом они предупредили, что гипертоники и сердечники, безусловно, почувствуют в такие дни недомогание.
"На магнитные бури, резкие изменения атмосферного давления, перепады температуры воздуха реагирует каждый третий взрослый человек на Земле, а не только метеолабильные люди", – отметили собеседники агентства.
По их словам, иногда метеозависимые люди думают, что в ухудшении их самочувствия виновата солнечная активность или магнитная буря, на самом деле – это результат резкого перепада атмосферного давления.
"Следует учитывать, что именно атмосферное давление самый коварный враг метеозависимых людей, гипертоников и гипотоников. Резкие перепады в атмосфере одинаково негативно влияют как на людей с повышенным, так и пониженном давлением", – пояснили специалисты.
Что принимать во время магнитных бурь
В такие сложные дни медики советуют людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать предписания врачей, а также иметь при себе "сердечные" капли или "таблетку под язык".
Кроме того, нужно воздержаться от излишних физических нагрузок, отказаться от алкоголя и табака.
18:05 06/09/2021
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