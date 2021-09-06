



Эксперты американского агентства NASA считают, что сентябрьская магнитная буря станет отголоском августовского пика солнечной активности. Именно он вызвал самую мощную на Земле магнитную бурю за последние несколько лет.

Начало первой в этом сентябре сильной магнитной бури ожидается уже 6 сентября, она продлиться день-два, после чего солнечная активность немного снизится.





По данным ученых, бурю вызовет солнечный ветер, который "возмутил магнитные поля ближайших к Земле планет".





Они также предупредили, что сентябрь будет насыщен "атмосферными событиями", вызванными солнечной активностью.





Всплески магнитных бурь ожидаются во время всего месяца – 10, 11, 13, 16 и 23 сентября. Кроме того, в третьей декаде сентября жители Земли должны быть готовы к еще одной мощной магнитной буре.

Что рекомендуют медики

Медики советуют метеозависимым людям во время магнитных бурь в первую очередь сохранять спокойствие.





"Главное – не паниковать, ведь недомогание во время солнечной активности могут почувствовать и совершенно здоровые люди. Легкое головокружение, повышение или понижение артериального давления на несколько пунктов, что бывает в такие периоды, вовсе не повод для паники", – заявили Sputnik в пятницу специалисты.





При этом они предупредили, что гипертоники и сердечники, безусловно, почувствуют в такие дни недомогание.





"На магнитные бури, резкие изменения атмосферного давления, перепады температуры воздуха реагирует каждый третий взрослый человек на Земле, а не только метеолабильные люди", – отметили собеседники агентства.





По их словам, иногда метеозависимые люди думают, что в ухудшении их самочувствия виновата солнечная активность или магнитная буря, на самом деле – это результат резкого перепада атмосферного давления.





"Следует учитывать, что именно атмосферное давление самый коварный враг метеозависимых людей, гипертоников и гипотоников. Резкие перепады в атмосфере одинаково негативно влияют как на людей с повышенным, так и пониженном давлением", – пояснили специалисты.

Что принимать во время магнитных бурь

В такие сложные дни медики советуют людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать предписания врачей, а также иметь при себе "сердечные" капли или "таблетку под язык".





Кроме того, нужно воздержаться от излишних физических нагрузок, отказаться от алкоголя и табака.