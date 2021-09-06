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Ушла эпоха: умер Жан-Поль Бельмондо

Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Ушла эпоха: умер Жан-Поль Бельмондо
архивное фото
Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Подробности не сообщаются.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. 

Прежде чем стать актером, он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение связать свою жизнь с искусством. Тогда же Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, ишет 360tv.ru

Актер получил известность благодаря своей роли Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», который вышел в 1959 году. 

Картины «Чочара», «Женщина есть женщина», «Вор», «Сирена с „Миссисипи“» и «Доктор Пополь» принесли ему еще большую известность.

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. 

В 2001 году он перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях. 

Однако в 2008 году 75-летний актер вернулся к съемкам: он сыграл в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака».

О завершении своей карьеры он сообщил в начале 2015 года. За все время актер снялся в почти 100 фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре.
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