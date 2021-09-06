Ушла эпоха: умер Жан-Поль Бельмондо
Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.
архивное фото
Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.
Подробности не сообщаются.
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.
Прежде чем стать актером, он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение связать свою жизнь с искусством. Тогда же Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, ишет 360tv.ru
Актер получил известность благодаря своей роли Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», который вышел в 1959 году.
Картины «Чочара», «Женщина есть женщина», «Вор», «Сирена с „Миссисипи“» и «Доктор Пополь» принесли ему еще большую известность.
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции.
В 2001 году он перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях.
Однако в 2008 году 75-летний актер вернулся к съемкам: он сыграл в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака».
О завершении своей карьеры он сообщил в начале 2015 года. За все время актер снялся в почти 100 фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре.
17:26 06/09/2021
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