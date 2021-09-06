Ушла эпоха: умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Подробности не сообщаются.

Картины «Чочара», «Женщина есть женщина», «Вор», «Сирена с „Миссисипи“» и «Доктор Пополь» принесли ему еще большую известность.

Актер получил известность благодаря своей роли Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», который вышел в 1959 году.

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции.





В 2001 году он перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях.





Однако в 2008 году 75-летний актер вернулся к съемкам: он сыграл в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака».





О завершении своей карьеры он сообщил в начале 2015 года. За все время актер снялся в почти 100 фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре.