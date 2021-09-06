На телеканале СТВ 5 сентября в передаче «Неделя» вышел сюжет, посвященный расследованию серии убийств пенсионеров под Слуцком в 2019 году, за которые Виктор Скрундик был приговорен к смертной казни.





Информация в нем подавалась так, будто приговор в отношении случчанина уже приведен в исполнение.





"Сегодня ему 30. Могло бы быть. Первый смертный приговор в 2021 году", — сказала журналистка.





Но сестра Виктора Надежда не получала официального подтверждения исполнения приговора. По ее словам, последнее письмо от брата она получила 19 августа. Об этом она сообщила координатору кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” Андрею Полуде.





Как отмечает правозащитник, до сих пор также нет официального подтверждения исполнения смертного приговора в отношении Виктора Павлова. О том, что, скорее всего, его расстреляли, сестра приговоренного к смертной казни сообщила еще 10 июня.





Напомним, 6 марта Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке вынес приговоры троим жителям Слуцкого района. Их обвинили в убийстве и покушении на убийство пенсионеров.





Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а также к смертной казни. Судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко назначил то наказание, которое запрашивал гособвинитель Вадим Лолуа.





29-летний Виктор Скр ндик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу;





25-летний Виталий Мятеж по четырем статьям Уголовного кодекса — к 22 годам колонии усиленного режима;





33-летний Валентин Бушнин по двум статьям Уголовного кодекса — к 18 годам колонии усиленного режима.





30 июня 2020 года коллегия Верховного суда отменила смертный приговор Скрундику, рассмотрев его кассационную жалобу, а также другие приговоры по делу. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.





На заседании 29 сентября 2020 года прокурор запросил такие же меры наказания, которые были вынесены до отмены приговоров Верховным судом.





15 января 2021 года Миноблсуд повторно вынес смертный приговор Виктору Скрундику, приговоры в отношении других фигурантов дела также остались прежними.





Смертный приговор вынес судья Сергей Епихов.