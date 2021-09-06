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Редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова вышла на свободу

На свободу вышла редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова

Напомним, журналистку задержали 3 сентября. В этот день у нее дома прошел обыск.

"Зеленый портал" — это медиапроект "Зеленой сети", сообщества экологических организаций, инициатив, экспертов и активистов. 

Своей миссией "Зеленая сеть" называет достижение гармонии между человеком и природой через устойчивое развитие и сильное "зеленое" движение.
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