Напомним, журналистку задержали 3 сентября. В этот день у нее дома прошел обыск.





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Своей миссией "Зеленая сеть" называет достижение гармонии между человеком и природой через устойчивое развитие и сильное "зеленое" движение.