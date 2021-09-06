Редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова вышла на свободу
На свободу вышла редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова
Напомним, журналистку задержали 3 сентября. В этот день у нее дома прошел обыск.
"Зеленый портал" — это медиапроект "Зеленой сети", сообщества экологических организаций, инициатив, экспертов и активистов.
Своей миссией "Зеленая сеть" называет достижение гармонии между человеком и природой через устойчивое развитие и сильное "зеленое" движение.
16:21 06/09/2021
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