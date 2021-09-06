Напомним, сайт был заблокирован вечером 2 сентября. Но техслужба восстановила его работу на следующий день. В выходные дни « Медиа-Полесье » продолжало работать.





А в понедельник пользователи увидели при открытии сайта следующую информацию: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона «О средствах массовой информации».





Редакция направила в Мининформ запрос с вопросом о причинах блокировки, но ответ не получила.





Но прочитать новости на сайте, как и на множестве других беларуских интернет-ресурсах, можно с помощью VPN.























