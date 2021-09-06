Теперь официально: доступ к Media-Pоlesye.by заблокирован министерством информации
Но сайт продолжает работу и доступен через VPN.
Напомним, сайт был заблокирован вечером 2 сентября. Но техслужба восстановила его работу на следующий день. В выходные дни «Медиа-Полесье» продолжало работать.
А в понедельник пользователи увидели при открытии сайта следующую информацию: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона «О средствах массовой информации».
Редакция направила в Мининформ запрос с вопросом о причинах блокировки, но ответ не получила.
Но прочитать новости на сайте, как и на множестве других беларуских интернет-ресурсах, можно с помощью VPN.
15:28 06/09/2021
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