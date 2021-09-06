Хоть в чем-то первые. Или почти

В Беларуси доля курящих женщин - 11%. Меньше в Европе этот показатель только в Албании. Там курит 7% женщин. Такие данные содержатся в инфографике, представленной проектом @rgooooue.





В соседних Польше, Латвии и России доля курящих женщины выше, чем в Беларуси в два раза.





Самые же высокие показатели женской никотиновой зависимости - на Балканах. В Черногории уровень женского курения доходит до 44%, пишет Thinktanks.by











