Бык напал на мужчину в Гродненской области – спустя несколько дней пострадавший умер
Обстоятельства нападения животного на 58-летнего скотника выясняются
Житель Гродненской области стал жертвой быка. Об этом сообщило со ссылкой на Следственный комитет издание NewGrodno.
Обстоятельства нападения животного на 58-летнего скотника выясняются. Инцидент произошел 21 августа. Днем в больницу привезли жителя Волковысского района с переломами ребер и другими травмами. Спустя несколько дней он умер.
Мужчина работал животноводом на одном из сельхозпредприятий. По предварительным данным, бык напал на него во время перегона скота. СК проводит проверку.
14:33 06/09/2021
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