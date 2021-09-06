По информации «Вясны», женщину зовут Ирина Викхольм, она гражданка России. Позже ТАСС подтвердил ее задержание.





Из материалов дела следует, что 23 мая 2021 года она оставила твит, в котором была фотография Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства"».





Дипломаты оказывают Викхольм консульскую поддержку, рассказали ТАСС в посольстве РФ.