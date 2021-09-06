Россиянку обвинили в клевете на Лукашенко за твит о посадке самолета Ryanair
1 сентября брестская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки, которую обвиняют в клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).
По информации «Вясны», женщину зовут Ирина Викхольм, она гражданка России. Позже ТАСС подтвердил ее задержание.
Из материалов дела следует, что 23 мая 2021 года она оставила твит, в котором была фотография Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства"».
Дипломаты оказывают Викхольм консульскую поддержку, рассказали ТАСС в посольстве РФ.
Источник: mediazona.by
14:21 06/09/2021
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