Кандидат философских наук, первый проректор Европейского гуманитарного университета, член общественного Болонского комитета Владимир ДУНАЕВ в интервью газете « Белорусы и рынок » отмечает, что «события этого года и предшествующие им не вселяют оптимизма, поскольку и так очень медленные реформы системы образования, скорее всего, замедлятся еще больше».





— Тем не менее, думаю, что какой-то реформаторский тренд в некоторых вопросах сохранится. Понятно, что это лишь минимум того, что можно и нужно сделать. Я бы не преувеличивал значение последних высказываний Лукашенко. Все-таки система образования имеет свои потребности, долго игнорировать которые невозможно, необходимо как-то на них отвечать.





Сейчас на повестке дня изменения в Кодекс об образовании. Что уже можно ожидать со стороны правительства, понятно после первого чтения. Хотя есть примеры, когда после первого чтения и утверждения документ возвращали на полную переработку. Так было с довольно либеральным законом о высшем образовании, который прошел все инстанции, а потом распоряжением Лукашенко был возвращен на доработку.





Совмещение выпускного и вступительного экзаменов, централизованное тестирование (Министерство образования надеется его сохранить, тем более что с тестированием связано и проведение вступительных процедур) не смогут решить серьезнейшую проблему нашего образования — социальную дискриминацию молодежи из социально уязвимых групп. Это очевидно, это признано, но, к сожалению, никакой реакции до сих пор нет.





У нас молодежь из сельской местности, дети из семей с невысоким доходом, дети с инвалидностью фактически ограничены в возможности поступления в вузы. Понятно почему: качество обучения в гимназиях и лицеях, с репетиторами значительно выше, чем у тех, кто учится в сельской местности или не пользуется услугами репетиторов по причине отсутствия денег. Раздельный конкурс для городской и сельской молодежи при поступлении был ликвидирован в 2014 году.





Исследование PISA, проведенное в 2018 году и обнародованное в 2020-м, показало, что у нас разрыв между выпускниками городских и сельских школ — три года. Это очень серьезно. И, что особенно удручает, программы развития образования просто игнорируют проблему доступности и социального равенства возможностей. Этой темы вообще нет.





В кодексе ни слова об этом, доступность образования как важнейшее социальное требование просто отсутствует. Поэтому в качестве какого-то паллиатива появилась тема изменения правил при поступлении в вузы. Речь идет о том, что надо как-то поддержать выпускников из социально уязвимых групп. Это аксиома европейской образовательной политики, специальные инструменты для этого есть, а в Беларуси эти инструменты только сворачиваются.





Конечно, за счет совмещенного экзамена или изменения правил приема многого тут не сделать. Было обещано, что вступительная кампания 2020 года будет учитывать проблему доступности, но этого не произошло ни в 2020 году, ни в 2021-м. И это касается тех групп населения, которые долгое время рассматривались как социальная база нынешней власти.





Замечу, что явление переходит и в культурную дискриминацию. У нас ведь большинство тех, кто учится на белорусском языке, — учащиеся сельских школ. То есть в этом смысле дискриминируется и белорусский язык.





Определенное достижение — легализация дистанционного образования на всех уровнях. Нужно сказать, что это требование было выдвинуто еще в 2013 году на парламентских слушаниях. Пандемия 2020 года немножко подтолкнула к этому, но одновременно выявила полную неготовность Министерства образования к такому вызову и неспособность быстро адаптироваться.





Общественный же ответ был впечатляющим.





Вообще, вряд ли стоит ожидать серьезных положительных изменений в нашей системе образования, если сейчас во главу угла поставлены «порядок и дисциплина».







