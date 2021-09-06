Предварительно установлено, что вечером в субботу,4 сентября, мертвой в детской кроватке была обнаружена годовалая девочка. В момент трагедии малышка находилась в квартире одна с трехлетним братом. Мама детей пошла в магазин и провожать своего сожителя: младшая девочка была в кроватке, 3-летний малыш был занят мобильным телефоном.





- Женщина сообщила, что ушла из дома около 18.00 вечера, а вернулась спустя полчаса. Годовалую девочку она обнаружила уже без признаков жизни между страховочной сеткой и краем детской кроватки, - прокомментировали в СК.





Следователи на месте происшествия зафиксировали следовую картину, опросили родителей и соседей. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.





- Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении, - подчеркнули в пресс-службе.







