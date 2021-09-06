+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Годовалая девочка умерла в Солигорске: ее оставили одну с трехлетним братом

О трагедии, которая произошла в Солигорске вечером 4 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Предварительно установлено, что вечером в субботу,4 сентября, мертвой в детской кроватке была обнаружена годовалая девочка. В момент трагедии малышка находилась в квартире одна с трехлетним братом. Мама детей пошла в магазин и провожать своего сожителя: младшая девочка была в кроватке, 3-летний малыш был занят мобильным телефоном.

- Женщина сообщила, что ушла из дома около 18.00 вечера, а вернулась спустя полчаса. Годовалую девочку она обнаружила уже без признаков жизни между страховочной сеткой и краем детской кроватки, - прокомментировали в СК.

Следователи на месте происшествия зафиксировали следовую картину, опросили родителей и соседей. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.

- Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении, - подчеркнули в пресс-службе.
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]