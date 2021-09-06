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Oops! Накануне встречи Лукашенко и Путина на российском ТВ вырезали выступление беларуской команды "Доктор Хаусс"

Возможно, из-за того, что они очень часто шутят о Лукашенко и политических событиях в Беларуси.

Накануне встречи Лукашенко и Путина с субботнего эфира фестиваля "Голосящий КиВиН 2021" вырезали выступление беларуской команды "Доктор Хаусс", сообщает euroradio.



Руководство Международного союза КВН объяснило это "ограниченностью хронометража" и вообще "все вопросы к телеканалу, который делал трансляцию".
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