Oops! Накануне встречи Лукашенко и Путина на российском ТВ вырезали выступление беларуской команды "Доктор Хаусс"
Возможно, из-за того, что они очень часто шутят о Лукашенко и политических событиях в Беларуси.
Накануне встречи Лукашенко и Путина с субботнего эфира фестиваля "Голосящий КиВиН 2021" вырезали выступление беларуской команды "Доктор Хаусс", сообщает euroradio.
Руководство Международного союза КВН объяснило это "ограниченностью хронометража" и вообще "все вопросы к телеканалу, который делал трансляцию".
11:15 06/09/2021
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