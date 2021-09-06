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Бывшие замглавы Администрации президента и министр информации получили литературные премии

Бывшие заместитель главы Администрации президента Александр Радьков и министр информации Александр Карлюкевич стали обладателями Национальной литературной премии за произведения, написанные в 2020 году.

Награду в Копыле им вручили теперешний министр информации Владимир Перцов и член Совета Республики Николай Чергинец. Последний назвал церемонию своеобразными литературными «Дажынкамі», пишет reform.by

Александр Радьков получил премию за «лучшие публицистические произведения». Речь идет о книге «Дискретный подход к наблюдению жизни», «Мой физмат» (серия «Люстэрка лёсу»).

Александру Карлюкевичу присудили премию в номинации литературной критики и литературоведения. Он получил ее за книгу «Пухавіччына. Літаратурнае гняздо Беларусі», сообщается на сайте Мининформа.

Кроме них премии были удостоены:

Виктор Шнип за лучшее произведение поэзии «Белае, чорнае і залатое»,
Виктор Правдин за лучшее произведение прозы «Парыж, Эйфелева вежа і…»,
Валентина Паликанина за лучшее произведение для детей и юношества «Всех сильнее доброта»,
Екатерина Стройлова за лучший дебют «Навстречу Любви».
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