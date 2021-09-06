Награду в Копыле им вручили теперешний министр информации Владимир Перцов и член Совета Республики Николай Чергинец. Последний назвал церемонию своеобразными литературными «Дажынкамі», пишет reform.by





Александр Радьков получил премию за «лучшие публицистические произведения». Речь идет о книге «Дискретный подход к наблюдению жизни», «Мой физмат» (серия «Люстэрка лёсу»).





Александру Карлюкевичу присудили премию в номинации литературной критики и литературоведения. Он получил ее за книгу «Пухавіччына. Літаратурнае гняздо Беларусі», сообщается на сайте Мининформа.





Кроме них премии были удостоены:





Виктор Шнип за лучшее произведение поэзии «Белае, чорнае і залатое»,

Виктор Правдин за лучшее произведение прозы «Парыж, Эйфелева вежа і…»,

Валентина Паликанина за лучшее произведение для детей и юношества «Всех сильнее доброта»,

Екатерина Стройлова за лучший дебют «Навстречу Любви».



