



Всего в области два озера, предоставлено в аренду частникам для рыболовства и 94 – для разведения рыбы.





"Было установлено, что арендаторы зачастую нарушали договоры: с задержками оплачивали аренду, не создавали благоприятные условия для любительского рыболовства", - сообщили Sputnik в понедельник в областной прокуратуре.





Более того, частники-арендаторы не проводили ихтиопатологическое обследование рыбы в своих водоемах. Как установили прокуроры, арендаторы не всегда обеспечивали надлежащую охрану, выявление и пресечение незаконного рыболовства в рыбоводных угодьях.





В прокуратуре привели пример нарушений законодательства в "ОАО "Головенчицы" Чаусского района. Там не приняло должные меры для организации отдыха и удовлетворения социально-культурных потребностей населения в части рыбоводства в рекреационных целях, сказали в прокуратуре.





Кроме того, при изучении журнала регистрации платных рыболовных путевок ГЛХУ "Тетеринское" и ОАО "Горецкое" прокуроры установили нарушения в учете выловленной рыбы.





Прокуратура Могилевской области, обобщив результаты проверок, внесла представление в Могилевский облисполком.