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Пограничники Литвы: ни один не прошел

Служба охраны границы Литвы сообщила, что за минувшую неделю со стороны Беларуси в страну не попал ни один нелегал.

По сообщению СОГГЛ, за последние сутки пограничники не впустили в страну около сорока нелегальных мигрантов из Беларуси. Они планировали перейти границу из соседней страны в Швенчёнском, Шальчининкском, Варенском, Вильнюсском и Игналинском районах, пишет Ежедневник.

Как отмечают пограничники, ежедневно примерно столько же нелегалов пытаются попасть в Литву, поэтому остановить их не составляет труда. Причем, в последнее время начали появляться нелегалы, которые и сами не хотят в Литву. Эти люди сказали пограничникам, что хотят остаться в Беларуси.


По данным Литвы, в 2021 году через границу с Беларусью в страну попало более 4100 незаконных мигрантов. Литовская сторона утверждает, что поток организован белорусскими властями.
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