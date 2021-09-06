



Предки верили, что 6 сентября "звезда предостерегает и зовет всякого, кто собирается в лес в одиночестве". Поэтому сегодня не ходили в лес, ведь боялись заблудиться или встретиться с лешим.





Нечистая чила с помощью своих помощников привлекает людей в лесную чащу, в морскую пучину, в речной омут. Этот день считали опасным.





Люди старались не уходить далеко от дома. Боялись также лесного эхо, красных цветков, кладбищенских и болотных огней, которые превращаются на души самоубийц.





6 сентября нельзя смотреть на солнце. Считали, что так можно навлечь на себя несчастье.





Народные приметы:





- Идет дождь - будет хороший урожай в следующем году и сухая осень.





- Синица кричит - скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.





- Много желудей - зима будет долгой и суровой.





- Ночью ясно - будет теплый день.





- Солнце закрывают тучи - будет холодная погода.