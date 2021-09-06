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Народные приметы 6 сентября. Где сегодня бродит нечисть

Православные верующие 6 сентября уважают святого Евтихия. Его именовали младшим апостолом за формирование христианской веры. В народе этот праздник прозвали Евтихий - тихие звезды. Начинает светать позже, а дни становятся короче.


Предки верили, что 6 сентября "звезда предостерегает и зовет всякого, кто собирается в лес в одиночестве". Поэтому сегодня не ходили в лес, ведь боялись заблудиться или встретиться с лешим.

Нечистая чила с помощью своих помощников привлекает людей в лесную чащу, в морскую пучину, в речной омут. Этот день считали опасным.

Люди старались не уходить далеко от дома. Боялись также лесного эхо, красных цветков, кладбищенских и болотных огней, которые превращаются на души самоубийц.

6 сентября нельзя смотреть на солнце. Считали, что так можно навлечь на себя несчастье.

Народные приметы:

- Идет дождь - будет хороший урожай в следующем году и сухая осень.

- Синица кричит - скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

- Много желудей - зима будет долгой и суровой.

- Ночью ясно - будет теплый день.

- Солнце закрывают тучи - будет холодная погода.
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