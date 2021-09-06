«Ну вы же понимаете, что работать не будете»

В октябре прошлого года учителя 50-й гимназии Минска записали видеообращение. Они высказались против преследования за инакомыслие и насилия над протестующими. Из 19 педагогов, снявшихся в ролике, 11 уволились. Среди них предметники по английскому языку, химии, истории, учитель начальной школы, педагог-организатор.





«После выхода видео я понимала, что в любой момент может быть увольнение, но была готова. Со мной провели несколько бесед, во время которых звучала фраза: «Ну вы же понимаете, придет новое руководство и вы работать не будете». В один из дней меня вызвали, отобрали телефон и пытались заставить написать заявление на увольнение по собственному желанию, принесли личное дело и трудовую книжку.





Самое удивительное, что они подчеркивали: ты сама должна уйти. Когда я задала вопрос, есть ли по моей работе нарекания, сказали, что нет. Я отказалась уволиться.





На следующей неделе по гимназии ходили разговоры, что мной интересуются и запрашивали мою характеристику. Плюс в то самое время мы писали объяснительные записки, почему снимались в ролике. Вся эта напряженная атмосфера, периодические беседы, контроль моих личных соцсетей привели к тому, что я решила уехать за границу. Заявление на увольнение писала по соглашению сторон», — рассказывает учительница истории Татьяна Гайдук, уволившаяся из гимназии в феврале.





Другая преподавательница (она также уволилась по соглашению сторон) рассказала, что увольнению предшествовали придирки к работе:





«На место уволенных сотрудников, насколько знаю, никого постоянного еще не нашли. Приходили девушки, но после выпускного и они ушли, потому что работать было невозможно».





Педагог пыталась устроиться в туристический центр, но директор Центра сразу ей отказал. Некоторые из коллег нашли работу в частных школах.

«Обращался в несколько районов, но всюду отказывают»

Два учителя из агрогородка Добрая Горецкого района также были уволены после видеообращения. Александр Крушев, который вел в сельской школе информатику, должен был еще и вернуть деньги университету за недоотработанное распределение (он учился на целевом) — почти 9,4 тысячи рублей. После увольнения парень три месяца работал в IT. Не смог задержаться там дольше из-за невыплаченного долга: политика компании требовала, чтобы он сначала закрыл вопрос с отработкой.









«Пытался найти работу по специальности, в сфере образования. Обращался в несколько разных районов, но всюду отказывают. В активном поиске работы, но пока не берут. У отца на пасеке подрабатывал, сейчас сезон закончился», — говорит Александр. Задолженность перед университетом он в итоге закрыл.





«В сегодняшнюю школу возвращаться не хочу»

Директор молодечненской школы №5 Евгений Макаревич ушел еще в августе 2020-го. Он был председателем избирательной комиссии на участке №29, где победила Светлана Тихановская.





Дорога в госучреждения, говорит бывший директор, ему теперь закрыта.





«Нашел место в сфере образования, работаю с детьми», — поделился он.





С блестящей учительницей химии Натальей Пащук из Молодечно не продлили контракт в конце июня. Она преподавала в школе №7, четырежды награждалась премией из президентского фонда, ее ученики были победителями Международной Менделеевской олимпиады по химии. Сейчас Наталья Даниловна на пенсии.









Фото «Рэгіянальнай газеты»





«В сегодняшнюю школу возвращаться не хочу, даже если бы и приглашали, — признается она. — На свободе с чистой совестью намного приятнее. Сейчас занимаюсь репетиторством».





«Занимаюсь редактированием»

История учительницы из Белоозерска Татьяны Брич всколыхнула весь город. В школе №3, где она вела русский язык и литературу, женщину задержали прямо на уроке под плач детей. Три дня до суда продержали в изоляторе, а потом назначили 10 базовых штрафа по статье 23.34 КоАП (теперь — 24.23). Ученики провели акцию солидарности со своим педагогом — фотографировались с плакатами в ее поддержку.





В апреле Татьяну уволили по статье за «аморальный поступок». В школу она не вернулась.





«Работаю по договору подряда, занимаюсь редактированием в негосударственных учреждениях», — говорит Татьяна.





Неужели всех увольняли?

Не все истории закончились увольнением. Например, в 199-й школе Минска учителя, снимавшиеся в ролике, продолжают работать.





В Березовском районе директора школ, которых поснимали с должностей, также остались в системе образования. Инна Жукович стала заместителем директора в городской средней школе №2, Николай Жукович — заместителем директора в 1-й школе (ранее он ее возглавлял). Светлану Карпович перевели на должность заместителя директора Центра дополнительного образования детей и молодежи Белоозерска.







