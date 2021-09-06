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В двух городах Беларуси перекрыты абсолютные минимумы температуры

Ночь на 5 сентября обошлась без заморозков, о вероятности которых предупреждал Белгидромет, однако в двух городах обновились абсолютные температурные минимумы.

В Гомеле воздух охладился до 4,2 градуса выше нуля (было 4,4 в ночь на 5 сентября 1978 года), в Брагине Гомельской области — до 2,6 (2,7 в 1987 году).

Холоднее всего минувшей ночью было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области (плюс 0,3 градуса) и в поселке Езерище Городокского района на крайнем севере Витебской области (плюс 0,5). Абсолютный минимум ночи — 0,7 градуса ниже нуля (в 1901 году в Василевичах, Гомельская область).

В ночь на 6 сентября сохранится угроза заморозков до минус 3 градусов, пишет naviny.online
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